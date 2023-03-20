إنتر ميلان يتأخر أمام يوفنتوس بهدف في الشوط الأول

حسم يوفنتوس الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان بتقدمه بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

يوفنتوس يتقدم تسديدة أرضية قوية من كوستيتش يكتفي أونانا بمشاهدتها

#إنتر_يوفنتوس #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/J0s7uOY1mI — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 19, 2023

إنتر ميلان متأخر بهدف

وسجل اللاعب الصربي فيليب كوستيتش هدف التقدم لليوفي في الدقيقة الـ23 من تصويبة قوية لم يتمكن الحارس الكاميروني أندري أونانا من صدها.

وقبل نهاية المباراة، يتواجد الإنتر في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة ويبحث عن الفوز للصعود إلى المركز الثاني، بينما يتواجد يوفنتوس في المركز السابع برصيد 38 نقطة.