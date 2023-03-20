إنجازات هيئة الترفيه تسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية

أكد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، أهمية قطاع الترفيه ضمن رؤية السعودية 2030، مشيداً بالنقلة النوعية التي حققها القطاع بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- وتحت إدارة الهيئة العامة للترفيه والتي أسهمت خلال فترة وجيزة في تأسيس منظومة متكاملة وداعمة للترفيه في المملكة.

أرقام واعدة

وقال البكر إن المنجزات والأرقام الواعدة في قطاع الترفيه والتي أعلن عنها معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ أمس تحقق هدف رؤية السعودية 2030، تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان” فبأكثر من 120 مليون زائر، و 11,136 ترخيصاً لمختلف الأنشطة الترفيهية، والوصول إلى 76 ألف يوم للفعاليات الترفيهية، وغيرها من الإنجازات، أسهمت القطاع بتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين في المملكة، وجذب الزوار والسياح من مختلف دول العالم، ليكون الترفيه في المملكة علامة فارقة منذ إطلاق القطاع ضمن رؤية السعودية 2030.

وأشاد البكر بالجهود التي قادتها الهيئة العامة للترفيه، والتي تضمنت تأسيس البنية التشريعية، والأتمتة وإصدار التراخيص، ودعم وتمكين القطاع الخاص، وجذب أنشطة وفعاليات ترفيهية مميزة، حيث انعكس على الاقتصاد الوطني عبر تأسيس شركات محلية للعمل في القطاع، وتوليد الوظائف، وتعظيم الأثر الاقتصادي لصناعة الترفيه تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.