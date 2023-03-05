إنسان تطلق مشروع السلة الرمضانية لأسر الأيتام بأكثر من 4 ملايين ريال

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان”، مشروع السلة الرمضانية لهذا العام؛ تحت شعار “أطعم اليتيم.. في الشهر الكريم”؛ بهدف مساعدة المستفيدين في تأمين المواد التموينية والسلال الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك، في كافة فروع الجمعية البالغ عددها 21 فرعًا في مدينة الرياض ومحافظاتها.

10 آلاف أسرة

وأوضحت إنسان أنها تستهدف توزيع السلة الرمضانية وفق تصنيف الجمعية لأعداد الأفراد في كل أسرة، وذلك لأكثر من 10 آلاف أسرة، ويتراوح مبلغ السلة الرمضانية من (300- 900)، وبمبلغ إجمالي 4,074,300 ريال.

وحثت الجمعية أهل الخير والعطاء من أفراد المجتمع للمساهمة بتوفير السلة الرمضانية للأيتام وإدراك أجري إفطار الصائم وكفالة اليتيم من خلال التبرع عبر منصة إنسان للتبرع (اضغط هنا)، أو التحويل لحسابات الجمعية البنكية، أو زيارة أحد فرع الجمعية.

الجدير بالذكر أن مشروع السلة الرمضانية يأتي ضمن البرامج الموسمية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين مطلع شهر رمضان من كل عام، حيث يتم إيداع المبلغ المخصص للسلة عبر حسابات الأسر البنكية حفاظًا على كرامة المستفيدين، ولاختيار ما يناسبهم من المواد التموينية خلال الشهر الفضيل.

زكاة الفطر

وتسعى إنسان إلى إدخال الفرح والسرور على أسر وأبناء الجمعية من خلال المشاريع الموسمية التي اشتملت أيضًا على زكاة الفطر، وزكاة المال، وهدية العيد، إضافة إلى مشاريع الحج والأضاحي وكسوة الشتاء والحقيبة المدرسية، فضلًا عن الخدمات الأساسية والمساندة التي تقدمها الجمعية كالكفالة بأنواعها والرعاية التعليمية والصحية وخدمات الإسكان، وبرامج التمكين والتدريب والتوظيف لتحقيق تطلعات الأبناء المستقبلية، والاكتفاء الذاتي والاستقرار الاجتماعي لهم.