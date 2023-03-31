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هناك مخاوف انتابت المنظمين

إيطاليا تحظر ChatGPT 

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠١ مساءً
إيطاليا تحظر ChatGPT 
المواطن - ترجمة : منة الله أشرف

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قالت سلطات حماية البيانات في إيطاليا إن خدمة الذكاء الاصطناعي ChatGPT سيتم حظرها والتحقيق فيها بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

مخاوف من الخصوصية

وأضافت أن النظام ليس له أساس قانوني سليم لجمع المعلومات الشخصية عن الأشخاص الذين يستخدمونه، حيث يتم جمع هذه البيانات للمساعدة في تدريب الخوارزمية التي تدعم إجابات ChatGPT.

ويُعد ذلك أحدث توجيه للرقابة على ChatGPT وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تدعمها والتي صنعها منشئو OpenAI، وجاء قرار إيطاليا بعد أيام من مطالبة مجموعة من الخبراء بوقف تطوير أنظمة جديدة، وسط مخاوف من أن الاندفاع لإنشاء أدوات ذكاء اصطناعي جديدة قد تكون خطيرة.

إيطاليا تحظر ChatGPT 
وفي هذا الإطار، فرضت هيئة تنظيم الخصوصية الإيطالية اليوم الجمعة حظراً على تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي يكتسب انتشارًا في مجموعة واسعة من القطاعات.

فشل التحقق من العمر

وهناك اتهام آخر وجهه المنظم الإيطالي ضد ChatGPT وهو فشلها المزعوم في التحقق من عمر مستخدميها، حيث من الضروري ملاحظة أن تطبيق الذكاء الاصطناعي من المفترض أن يكون للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 13 عامًا.

ولم تعلق شركة OpenAI بعد على هذا التطور الأخير الذي يوضح الادعاءات التي أدلى بها المنظم الإيطالي، لا سيما وأن هناك دراسة أجرتها UBS الشهر الماضي وقالت فيها إنه من المتوقع أن يحقق شات جي بي تي 100 مليون مستخدم نشط شهريًا، ويعد هذا إنجازًا مهمًا نظرًا لحقيقة أن برنامج OpenAI chatbot تم إطلاقه قبل شهرين فقط.

إيطاليا تحظر ChatGPT 

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