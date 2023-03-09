إيفرا: كريستيانو رونالدو أفضل من ميسي

كشف نجم مانشستر يونايتد السابق، باتريس إيفر عن الأسباب التي دفعته للتأكيد على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي.

إيفرا يؤكد أن رونالدو الأفضل

وأمضى مشجعو كرة القدم في العالم العقد الماضي في مناقشة من يستحق لقب الأفضل على مر العصور بين كريستيانو رونالدو وميسي، إلا أن إيفر حسم موقفه، مؤكدًا أن النجم البرتغالي يستحق أن يكون الأفضل.

وقال إيفرا خلال حديثه عبر قناة زميله السابق ريو فرديناند على موقع “يوتيوب”: “أريد أن أفسر لكم لماذا أقول رونالدو في كل مرة.. ليس لأنه صديقنا بل لأنني مغرم بأخلاقيات العمل لديه”.

وتابع نجم منتخب فرنسا السابق تصريحاته قائلًا: “أشعر أن ميسي منحه الله موهبة، بينما كان على كريستيانو رونالدو العمل من أجلها.. كانت لديه الموهبة ولكن كان عليه العمل من أجلها”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “إذا كان لدى ميسي نفس أخلاقيات العمل التي يتمتع بها كريستيانو، فمن المحتمل أن يحصل على 15 كرة ذهبية.. أنا فقط أحب الناس الذين يعملون بجد ولهذا السبب اخترت رونالدو على حساب ليونيل”.

تألق كريستيانو رونالدو

على الجانب الآخر، يُقدم كريستيانو رونالدو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة الأخيرة، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف وصنع هدفين خلال 6 مباريات في دوري روشن السعودي.