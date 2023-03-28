إيلون ماسك يعلق على فيديو بشأن السعودية والصين: أمريكا تنحدر

أثار مقطع فيديو تفاعلًا لافتًا على السوشيال ميديا الأمريكية، حيث تحدث عن اتجاه روسيا لاستبدال الدولار باليوان، حيث كان قد أعلن فلاديمير بوتين اعتماد العملة الصينية في المبادلات التجارية بدلًا من نظيرتها الأمريكية.

كما تحدث المقطع نفسه، عن اتجاه السعودية أيضًا لإقامة محادثات مع بكين في الأمر ذاته والتقارير بشأن انضمام الرياض إلى منظمة بريكس.. وتساءل أحد المقدمين في المقطع قائلًا: ماذا سيحدث لدولارنا واقتصادنا؟

تداعيات كارثية

وعن ذلك أجابت مساعدة وزير الخزانة السابقة، مونيكا كراولي، حيث قالت: لا يمكننا غض النظر عن التداعيات الكارثية التي ستنجم عن التخلي عن الدولار كعملة مهيمنة.

مضيفة: منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كان الدولار عملة آمنة ومستقرة لعدة عوامل منها أنه كان مدعومًا بالذهب، لكن بعد ذلك أزال الرئيس نيكسون ارتباط الدولار بالذهب، وبالتالي لم تعد هناك أصول يمكنها دعم الدولار طيلة الـ 50 عامًا الماضية.

وتابعت: ظل مدعومًا فقط بقوة وتماسك الاقتصاد الأمريكي، وأيضًا لأنه لطالما كان مستخدمًا في تداول النفط، وإذا انتهى ذلك، فستنتهي معه هيمنة الدولار.

وأضافت: تضربنا حاليًا عاصفة قوية بسبب القرارات الاقتصادية والسياسية المتهورة والضعيفة، مدعومة بضعف الإدارة الأمريكية الحالية.

تعليق إيلون ماسك

وفي تعليق مقتضب لكن مهم، إذ يأتي من أغنى رجل في العالم، وصاحب شركتي تسلا وسبيس إكس، قال إيلون ماسك: السياسة الأمريكية الحالية تنخفض لما دون المستوى.