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مبادرة رفع العلم فوق كل بيت

احتفالات يوم العلم تتصدر مواقع التواصل.. راية عز لوطن المجد

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
احتفالات يوم العلم تتصدر مواقع التواصل.. راية عز لوطن المجد
المواطن - فريق التحرير

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تحتفي المملكة اليوم بالعلم السعودي، الذي يحمل رمزية الدولة، وتم تخصيص مناسبة يوم العلم في 11 مارس من كل عام، للاحتفال بشعور الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية والعمق التاريخي للمملكة العربية السعودية، الذي رسّخه سمو ولي العهد –حفظه الله- عبر العديد من المبادرات الوطنية المهمة.

علم التوحيد

وتصدر يوم العلم السعودي مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، معاني ودلالات ورمزية العلم السعودي، حيث يعد العلم رمزاً لوحدة وسيادة وعزة المملكة، منذ تأسيسها وإلى اليوم، يعلو في سماء الدنيا ليؤكد على عظمة هذه الأرض المباركة.

وقال الدكتور عائض القرني، عبر حسابه بموقع تويتر اليوم: هذا العَلَم؛ هو عَلَم التوحيد، وعَلَمُ وطننا المملكة العربية السعودية، ورمزُ وحدتنا، وتضامننا، ونهضتنا، واجتماع شملنا، في دولة الحزم والعزم، ودولة السلام والإسلام، دام مجدك يا وطني.

علموا أبنائكم معنى العَلم

ووجه الكاتب السعودي عبدالرحمن المعيذر رسالة، عبر تويتر مفاداها: علمو أبنائكم معنى يوم العلم علموهم بأننا كنا في جوع فأغننا الله وكنا في خوف و كانت قلوبنا شتى فجمعتنا راية التوحيد، وأضاف: “ازرعوا في عقولهم تاريخ هذا الوطن العظيم ؛ فاللهم لك الحمد على نعمة التي لا تحصى”.

من جهته غرد السفير الفرنسي بالرياض لودوفيك بويّ، عبر تويتر: باسم سفارة فرنسا لدى المملكة العربية السعودية، أتقدّم بأصدق التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء، والشعب السعودي الصديق بأكمله، بمناسبة يوم العلم السعودي.

ونشر نادي الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي تهنئة بمناسبة يوم العلم، ونشر العلم مرفقًا بتعليق “راية العز لوطن المجد”.

عَلم السعودية فوق كل بيت

ودعت ‏الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود رئيسة مجلس إدارة جمعية فكرة للابتكار،سفيرة دولية للمسؤولية المجتمعية، المواطنين لرفع العلم فوق المنازل في الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي، وتصوير الفعالية أثناء رفع العَلَم مع أداء النشيد الوطني، ونشرها في شبكات التواصل الاجتماعي.

ويتوسط العلم السعودي شهادة التوحيد التي ترمز إلى رسالة السلام والإسلام، والسيف الذي يرمز إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، ويعد مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

وعرف العلم السعودي منذ ثلاثة عقود، بأصالته وعراقته حيث بدأت قصته مع تأسيس الدولة السعودية عام 1139 هـ / 1727 م، وهو امتداد للإرث العربي والإسلامي في استخدام الراية والعلم كإحدى مظاهر الدولة.

 

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