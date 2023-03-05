احتكاك بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني واليونيفيل تتدخل

اندلع احتكاك وُصف بأنه “غير عادي”، اليوم الأحد، بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني على الحدود بين البلدين، الأمر الذي دفع القوات الدولية “اليونيفيل” للتدخل ومنع أي اشتباكات بينهما، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية ولبنانية.

سبب الاحتكاك

ونشب الاحتكاك بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني على إثر نشاط للقوات الإسرائيلية على السياج الحدودي بين البلدين”، مشيرة إلى أن “الحدث انتهى بتدخل قوات اليونيفيل الدولية، وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان).

وقال الجيش الإسرائيلي، إن “عشرات من المشتبه بهم تجمهروا على الجانب اللبناني من السياج الحدودي مع إسرائيل، وحاول المشتبه بهم، وبعضهم مسلح، التدخل في أنشطة قوات الجيش” بحسب وصفه.

استنفار متبادل

وأردف الجيش الإسرائيلي: “واصلت قواتنا العمل كما هو مخطط له بالتنسيق مع قوات اليونيفيل الموجودة في المكان”، وفق القناة العبرية.

من جانبها، أفادت قناة “الجديد” اللبنانية، أن “الحدود مع إسرائيل شهدت استنفاراً متبادلاً بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني”، مشيرة إلى أن ذلك جاء على خلفية “تخطي الجنود الإسرائيليين الحدود مع لبنان وزرع أوتاد للأسلاك الشائكة”.

دفع جندي إسرائيلي

وتابعت القناة اللبنانية، أن “أحد الضباط اللبنانيين قام بدفع جندي إسرائيلي، فيما حضرت عناصر من قوات اليونيفيل الدولية للمكان، وذلك من أجل التحقق من النقاط في المنطقة”.

هذا ونشر الصحفي اللبناني، علي شعيب، عبر حسابه بـ”تويتر”، مقطع فيديو يظهر موقع الحادث الذي وقع بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني، مشيراً إلى أن قوات اليونيفيل الدولية فصلت بين الجيشين.