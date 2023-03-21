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بمشاركة 105 متسابقين

اختتام أعمال التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ مساءً
اختتام أعمال التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم
المواطن - واس

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اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم أعمال التصفيات النهائية في المسابقة المحلية للقرآن الكريم على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والعشرين، التي تنظمها الوزارة في مدينة الرياض، حيث أكلمت لجان التحكيم الاستماع في اليوم الرابع إلى تلاوة 19 متسابقًا ومتسابقة يمثلون عدداً من مناطق المملكة.

105 متسابقين

وبلغ مجموع من تم الاستماع إلى تلاواتهم (105) متسابقين ومتسابقات منذ بدء التصفيات النهائية الجمعة الماضية، وهم الذين تأهلوا للتصفيات النهائية من أصل أكثر من 3000 متسابق ومتسابقة شاركوا في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة وأقيمت التصفيات النهائية حضوريا بفندق نارسيس بمدينة الرياض واستمرت أربعة أيام.

ونوه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على الأمانة العامة للمسابقة المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بما توليه القيادة الحكيمة من عناية ورعاية ودعم لهذه المسابقة القرآنية الرائدة، التي تعـد منارة هدى ونبراساً للعناية بكتاب الله عز وجل، وتحفيزاً لأبناء وبنات الوطن على حفظه وتلاوته وتفسيره، انطلاقاً من دور ورسالة هذه البلاد المباركة في العناية بكتاب الله العزيز.

جودة وإتقان

وأوضح أن المسابقة في دورتها 24 حظيت بعودة تنفيذ المسابقة حضورياً وتميزت بفضل الله بحسن التنظيم، ونوعية المتنافسين فيها من المتسابقين والمتسابقات الذين كانوا أنموذجاً في جودة القراءة وإتقان حفظ كتاب الله الكريم، وحسن الأداء، وجمال الصوت والترتيل.

يذكر أن الحفل الختامي للمتسابقين سيقام بمشيئة الله تعالى تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك والحفل الختامي للمتسابقات في اليوم الثاني من رمضان، حيث سيكرم من خلالهم الفائزين والفائزات في أفرع المسابقة الستة بجوائز نقدية تتجاوز ثلاثة مليون ريال.

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