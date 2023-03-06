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بمشاركة 250 إعلاميًا وإعلامية على مستوى المملكة

اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر الباطن

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٣ مساءً
اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر الباطن
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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رعى الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن، وبحضور رئيس هيئة الصحفيين السعوديين الأستاذ خالد بن حمد المالك، حفل ختام برنامج “الصحافة الرقمية والإعلام الجديد” الذي نظمه فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن، بحضور مديري الإدارة الحكومية بالمحافظة وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

ويسهم البرنامج الذي نُفذ في 30 يومًا وبمعدل 60 ساعة تدريبية معتمدة من المؤسسة العامة في تعزيز الوعي الإعلامي، وتمكين الإعلاميين المشاركين من التعامل مع المبادئ العامة للعمل الصحفي والتقنيات المستجدة لتطوير العمل الإعلامي، واستخدام آخر ما وصلت إليه التقنية الحديثة في الصحافة والإعلام، واستفاد من البرنامج أكثر من 250 إعلاميًا وإعلامية على مستوى المملكة.

الأول من نوعه

وقدم رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك شكره وتقديره لمحافظ حفر الباطن، مشيرًا إلى أن “برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد” يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويركز على تدريب المشاركين وإكسابهم مهارات العمل في مجال الصحافة والإعلام، كما يهتم البرنامج بتدريبهم على إعداد التقارير والأخبار الصحفية، وكتابة المقال والقصة الصحفية، بالإضافة للصحافة الإلكترونية.

وأضاف المالك أن البرنامج يسعى لتحسين وتطوير قدرات الصحافيين والراغبين في ممارسة العمل الإعلامي.

وفي ختام الحفل، كرم الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن المشاركين والداعمين للبرنامج.

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