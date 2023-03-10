اختراق البيانات الخاصة لأعضاء الكونجرس وموظفيهم وعائلاتهم

تعرض المئات من أعضاء الكونجرس وموظفيهم وعائلاتهم لخرق بياناتهم الخاصة، بعد أن تعرضت شركة للتأمين الصحي في العاصمة واشنطن للاختراق.

اختراق بيانات أعضاء الكونجرس

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، قد تم إبلاغ أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ أن المتسللين إلى بيانات شركة “دي سي هيلث لينك” ربما تمكنوا من الوصول إلى بياناتهم الشخصية الحساسة في واحدة من أكبر خروق سوق التأمين الصحي في العاصمة.

وأفادت شركة التأمين الصحي المخترقة، بأن البيانات الخاصة بعدد غير محدد من العملاء قد تأثرت، وقالت إنها تخطرهم أولًا بأول وتعمل مع جهات إنفاذ القانون، مشيرة إلى أنها تقدم لعملائها المتضررين خدمة سرقة الهوية وتوسع مراقبة الائتمان لجميع العملاء.

عينة من البيانات المسروقة

وتم نشر عينة من البيانات المسروقة على الموقع لعشرات العملاء، تضمنت أرقام الضمان الاجتماعي والعناوين وأسماء أصحاب العمل وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني.

وأفاد النائب جو موريل من نيويورك، بأن قيادة مجلس النواب أبلغت من قبل شرطة الكابيتول أن شركة التأمين الصحي، عانت من انتهاك كبير وبشكل غير عادي للمعلومات، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الأعضاء والموظفين وأفراد أسرهم.

وأردف موريل أن العمل جار لتحديد سبب وحجم ونطاق خرق البيانات التي تؤثر على “دي سي هيلث لينك” من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي أكد أنه يحقق في الخرق الذي لا يبدو حسب البيانات الأولية أنه استهدف المشرعين، أو أنه متعلق ببرامج الفدية.