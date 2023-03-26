ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%

أعلنت شركة المنجم للأغذية اليوم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2022، حيث بلغ صافي الربح 290 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح قدره 166 مليون ريال في العام المالي 2021، بارتفاع 74.7 في المائة.

سبب ارتفاع الأرباح