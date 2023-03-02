إنهاء معاناة أربعيني من أثر طلق ناري تعرض له قبل 7 سنوات بالرياض لحظة حركة جنونية للمئات من أسماك القرش المملكة تكسب التحدي مع الذات دائماً في خدمة ضيوف الرحمن ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الأخير من 2022 شركة التعدين العربية “معادن” تعلن عن وظائف بعدة مدن طرد هاري وميجان من منزلهما الريفي ببريطانيا ضبط 13 مقيمًا لاحتيالهم بالحصول على الأرقام السرية للحسابات البنكية مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 35 مئوية وظائف بـ شركة الحفر العربية في عدد من التخصصات ضبط قارب إيراني يحمل صواريخ موجهة بخليج عمان
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الرابع 2022م بنسبة (6.4%).
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، أن إجمالي الصادرات بلغ 342 مليار ريال و إجمالي الواردات بلغ 193 مليار ريال، وبلغ الميزان التجاري 149 مليار ريال.
وتصدرت المنتجات المعدنية القائمة حيث سجلت 272 مليار ريال ، تليها منتجات الصناعات الكيميائية بـ27 مليار ريال، واللدائن و المطاط بـ18 مليار ريال.
وتصدرت الصين قائمة الدول المستوردة من المملكة بـ59 مليار ريال ، تليها اليابان ثم الهند ثم كوريا الجنوبية ثم الولايات المتحدة الأمريكية.