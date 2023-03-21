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استئناف الرحلات السعودية إلى العراق خلال أسبوعين

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ صباحاً
استئناف الرحلات السعودية إلى العراق خلال أسبوعين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، استئناف الطيران السعودي رحلاته إلى العراق خلال أسبوعين.

وقال الوزير خلال لقائه مع قناة العربية: إن العلاقة بين المملكة والعراق على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن العراق جار وشقيق ولغة وتاريخ، كما أن النسيج الاجتماعي السعودي العراقي نسيج مشترك.

مرحلة جديدة

وتابع: جميع الممكنات موجودة لنجاح تلك العلاقة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد وجه بهذا الشأن، حيث تم وضع مشاريع محددة وجاري متابعة تنفيذها.

وشدد وزير التجارة على أهمية تواصل رجال الأعمال السعوديين مع إخوانهم في العراق، حيث تم عقد مجلس الأعمال السعودي العراقي، موضحًا أن المملكة حجزت للمشاركة في معرض بغداد المقرر في شهر نوفمبر لتعريف وتسويق المنتجات والخدمات السعودية.

ولفت الوزير إلى توجيه دعوة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لزيارة السعودية بتوجيه من ولي العهد، لافتًا إلى أن العراق لابد أن يراجع كثيرًا من أنظمته واتفاقياته لتحديد البيئة التنافسية لمعرفة كيف تكون جاذبة للمستثمر السعودي، وأكد أن العراق يعمل على ذلك.

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