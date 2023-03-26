استبعاد عبدالرحمن العبود وتمبكتي ورياض شراحيلي من معسكر المنتخب السعودي

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قرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استبعاد كل من عبدالرحمن العبود ورياض شراحيلي وحسان تمبكتي من معسكر الأخضر في جدة قبل مواجهة بوليفيا الودية بعد غدٍ الثلاثاء.
وأعلن المنتخب السعودي، في بيان له عبر حسابه في “تويتر”، أن استبعاد الثلاثي جاء بداعي الإصابة.
واستأنف المنتخب السعودي تدريباته اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، في حصة تدريبية ستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.
وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد قرر استدعاء اللاعب فواز الصقور ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الشباب لمعسكر الأخضر في جدة.
ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب بوليفيا بعد غد الثلاثاء في إطار ثاني مباراة ودية دولية للأخضر في توقف مارس الحالي، بعد الخسارة من منتخب فنزويلا أول أمس الجمعة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.