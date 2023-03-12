استشهاد 3 فلسطينيين واعتقالات في اشتباكات نابلس

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سقط ثلاثة فلسطينيين على الأقل واعتقل الرابع، بعد مواجهات مع قوات إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، غربي نابلس بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية سقوط شهيدين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة صرة، جنوب غرب نابلس.
بينما جاء في رواية إسرائيلية على لسان المتحدث باسمها أفيخاي أدرعي أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا الليلة الماضية النار نحو قوة عسكرية كانت داخل موقع عسكري بنابلس، وردت عليهم قوة عسكرية من لواء غولاني، وتمكنت من تحييد ثلاثة منهم خلال تبادل لإطلاق نار، بينما سلم مسلح آخر نفسه وتم اعتقاله.
وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقتل ثلاثة شبان فلسطينيين واعتقال الرابع عقب اشتباك مسلح مع القوات الإسرائيلية.