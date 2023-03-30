اصطدام مروحيتين للجيش الأمريكي

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أعلن الجيش الأمريكي اصطدام مروحيتين من نوع بلاك هوك، فوق مقاطعة “تريغ” بولاية كنتاكي.
وأوضحت نونديس ثورمان، المتحدثة باسم مكتب الشؤون العامة في قاعدة فورت كامبل، في بيان اليوم الخميس، أن المروحيتين تحطمتا خلال حادث تدريب روتيني، مساء أمس الأربعاء.
كما لفتت إلى أن حالة أفراد الطاقم غير معروفة في الوقت الحالي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
فيما ألمح حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، إلى احتمال وقوع عدة وفيات. وقال في تغريدة عبر حسابه بتويتر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس “تلقينا بعض الأخبار الصادمة من فورت كامبل، إذ تشير تقارير أولية لحادث هليكوبتر وتوقعات بسقوط قتلى”.
يشار إلى أن مقاطعة تريغ حيث وقع الحادث، تقع على بعد حوالي 25 ميلاً شمال غرب فورت كامبل، وهي منشأة عسكرية على حدود كنتاكي – تينيسي.