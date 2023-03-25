فيفا: اليوم يعود منتخب المغرب بعد معجزة مونديال 2022 اقتران كوكب الزهرة والقمر في سماء المملكة طوال شهر رمضان مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة نجل ترودو يستقبل بايدن بدون حذاء وبجوارب متسخة مدافعو الاتحاد الأكثر إحرازًا للأهداف عرض جديد لشراء مانشستر يونايتد التعليم تبدأ تطبيق مقرر المعرفة المالية ضمن مناهج مسارات الثانوية موعد الإفطار وأذان المغرب ثالث أيام رمضان بمختلف المناطق رئيس هيئة العقار: لسنا راضين عن ارتفاع الأسعار تدخل حكومي عقب عرض مسلسل فلوجة بتونس
وثقت “واس” مساء أمس اقتران كوكب الزهرة أكثر الكواكب لمعاناً مع القمر، وتم رؤيته بالعين المجردة، في ظاهرة فلكية يطلق عليها الاقتران الذي يحدث عندما يقع جرمان سماويان بالقرب من بعضهما على نفس خط الطول السماوي.
وأفاد عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك ومقدم برنامج النجوم والكواكب برجس الفليح لـ”واس” أن كوكب الزهرة اقترن مع القمر في السماء ، وستستمر مشاهدته طوال شهر رمضان المبارك في اتجاه الغرب. وأضاف الفليح : وكوكب الزهرة هو الكوكب الدري الذي ذكره الله عز وجل في سورة النور ، ومن ميزات كوكب الزهرة أن يومه أطول من سنته حيث اليوم الواحد فيه يعادل 243 يوما أرضيا وسنته تعادل 224 يوما أرضيا وهو يشاهد في هذه الأيام في الأفق باتجاه الغرب وفي الأشهر القادمة يشاهد في الشرق وقت الفجر ولا يرى في وسط السماء.