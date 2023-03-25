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اقتران كوكب الزهرة والقمر في سماء المملكة طوال شهر رمضان

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ مساءً
اقتران كوكب الزهرة والقمر في سماء المملكة طوال شهر رمضان
المواطن - واس

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وثقت “واس” مساء أمس اقتران كوكب الزهرة أكثر الكواكب لمعاناً مع القمر، وتم رؤيته بالعين المجردة، في ظاهرة فلكية يطلق عليها الاقتران الذي يحدث عندما يقع جرمان سماويان بالقرب من بعضهما على نفس خط الطول السماوي.

اقتران كوكب الزهرة والقمر في سماء المملكة

وأفاد عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك ومقدم برنامج النجوم والكواكب برجس الفليح لـ”واس” أن كوكب الزهرة اقترن مع القمر في السماء ، وستستمر مشاهدته طوال شهر رمضان المبارك في اتجاه الغرب. وأضاف الفليح : وكوكب الزهرة هو الكوكب الدري الذي ذكره الله عز وجل في سورة النور ، ومن ميزات كوكب الزهرة أن يومه أطول من سنته حيث اليوم الواحد فيه يعادل 243 يوما أرضيا وسنته تعادل 224 يوما أرضيا وهو يشاهد في هذه الأيام في الأفق باتجاه الغرب وفي الأشهر القادمة يشاهد في الشرق وقت الفجر ولا يرى في وسط السماء.

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