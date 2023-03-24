اقتصادي أمريكي: السعودية الوجهة الاقتصادية الأفضل في المستقبل 

قال المحلل الاقتصادي الأمريكي بشركة Freedom Asset Management، سيمون فينتام فليتشر، إن السعودية ستصبح قوة عظمى اقتصاديًا وسياسيًا في وقت أقرب مما يظنه الكثير من الناس، مؤكدًا على أنها ستكون الوجهة الاقتصادية الأفضل في المستقبل.

وجاء ذلك في حوار مع عبر قناة CNBC، ردًا على سؤال يقول: في أي مرحلة سنرى السعودية قوة عظمى فعليًا، ليس فقط على صعيد النفط ولكن على صعيد الأسواق المالية أيضا؟” وأجاب أن ذلك سيحدث قريبًا جدًا وفي وقت أكثر قربًا مما يظنه الكثير من الناس.

الشرق الأوسط يمثل أهمية متزايدة

وأضاف فليتشر أن هناك في الواقع تحركًا مثيرًا للاهتمام بالديناميكيات العالمية وما نراه مؤخرًا هو أن الشرق الأوسط أصبح مهمًا بشكل أكبر، يكاد يصبح سويسرا جديدة.

وتابع المحلل أوروبا هي وجهة سياحية رائعة ولكن هل هي الوجهة الاقتصادية للمستقبل؟. لترد المذيعة “لا تدع أصدقاءنا الأوروبيين يسمعونك تقول هذا الكلام، ليجيب: هو أمر معتاد أن يزعج البعض، لكن الواقع أمامنا يشير إلى أن دولًا مثل السعودية والإمارات سيصبحان الوجهات الاقتصادية الأفضل.

اقتصاد السعودية ينمو 8.7%

ويُذكر أن تقديرات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أظهرت مطلع هذا الشهر، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال العام 2022 حقق معدل نمو قدره 8.7%، وهي أسرع وتيرة في 11 عامًا.

وجاء الارتفاع من نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4%، والأنشطة غير النفطية بمعدل 5.4%، بالإضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 2.6%.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بنسبة 3.9% في 2021، فيما كنت أعلى وتيرة ارتفاع سابقة له في عام 2011 بنسبة 11%.