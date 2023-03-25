الأخضر يخسر بعد المونديال للمرة الأولى

تعرض الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لخسارة غير مسبوقة بعد مشاركاته في نهائيات بطولة كأس العالم، خلال مواجهة فنزويلا الودية.

خسارة السعودية ضد فنزويلا

ولعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد فنزويلا وديًا بالأمس، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك بالتزامن مع أيام فيفا، وخسر الأخضر بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فنزويلا بهدفين دون رد سجلهما جوزيف مارتينيز وسالومون روندون عند الدقيقتين 26 و34، فيما جاء هدف منتخب السعودية الأول لكرة القدم الوحيد عن طريق سالم الدوسري عند الدقيقة 73.

خسارة غير مسبوقة لـ الأخضر

وتُعد هذه المرة الأولى التي يستهل فيها الأخضر مبارياته بعد المشاركة في المونديال بالهزيمة، حيث إنه بعد مشاركاته الخمس السابقة، نجح في الفوز على الولايات المتحدة، تنزانيا والبحرين، وتعادل أمام سوريا وبوليفيا.

وسجل منتخب السعودية الأول لكرة القدم مشاركته السادسة في نهائيات كأس العالم، شهر نوفمبر الماضي، حيث سبق وشارك في نسخ 1994، 1998، 2002، 2006 و2018، بالإضافة إلى مونديال قطر 2022.