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خلال مواجهة فنزويلا الودية

الأخضر يخسر بعد المونديال للمرة الأولى

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
الأخضر يخسر بعد المونديال للمرة الأولى
المواطن - فريق التحرير

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تعرض الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لخسارة غير مسبوقة بعد مشاركاته في نهائيات بطولة كأس العالم، خلال مواجهة فنزويلا الودية.

خسارة السعودية ضد فنزويلا

ولعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد فنزويلا وديًا بالأمس، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك بالتزامن مع أيام فيفا، وخسر الأخضر بهدفين مقابل هدف.

السعودية وفنزويلا
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وانتهى الشوط الأول بتقدم فنزويلا بهدفين دون رد سجلهما جوزيف مارتينيز وسالومون روندون عند الدقيقتين 26 و34، فيما جاء هدف منتخب السعودية الأول لكرة القدم الوحيد عن طريق سالم الدوسري عند الدقيقة 73.

السعودية ضد فنزويلا
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

خسارة غير مسبوقة لـ الأخضر

وتُعد هذه المرة الأولى التي يستهل فيها الأخضر مبارياته بعد المشاركة في المونديال بالهزيمة، حيث إنه بعد مشاركاته الخمس السابقة، نجح في الفوز على الولايات المتحدة، تنزانيا والبحرين، وتعادل أمام سوريا وبوليفيا.

وسجل منتخب السعودية الأول لكرة القدم مشاركته السادسة في نهائيات كأس العالم، شهر نوفمبر الماضي، حيث سبق وشارك في نسخ 1994، 1998، 2002، 2006 و2018، بالإضافة إلى مونديال قطر 2022.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
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