الأخضر يكتفي بالتعادل أمام تايلاند

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اكتفى الأخضر الأولمبي، بالتعادل مع منتخب تايلاند، بنتيجة 2/ 2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن البطولة الدولية الودية في قطر، والتي تأتي في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
وسجل منتخب تايلاند أولًا في الدقيقة 11، في حين أحرز اللاعب محمد مران هدف التعادل في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 47 تمكن اللاعب ريان حامد من تسجيل الهدف الثاني للأخضر، ليحرز منتخب تايلاند هدف التعادل في الدقيقة 90+4.
ودخل المنتخب السعودي الأولمبي المباراة بتشكيل مكون من: عبدالرحمن الصانبي في حراسة المرمى، محمد أبو الشامات، سعد الموسى، ريان حامد، معاذ فقيهي، عوض الناشري، صهيب الزيد، زياد الجهني، محمد القحطاني، حسن العلي، محمد مران.
وسيعود المنتخب السعودي الأولمبي غدًا الخميس إلى تدريباته على أن يلاقي منتخب الكويت يوم السبت المقبل ضمن منافسات البطولة الدولية الودية في قطر.