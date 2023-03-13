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الأكاديمية السعودية الرقمية تعلن بدء التسجيل في معسكر التقنيات الناشئة

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ صباحاً
الأكاديمية السعودية الرقمية تعلن بدء التسجيل في معسكر التقنيات الناشئة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الأكاديمية السعودية الرقمية بدء التسجيل في معسكر التقنيات الناشئة (عن بُعد)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى المعسكر:

– معسكر التقنيات الناشئة بالتعاون مع هواوي.

نبذة عن المعسكر:

– يهدف مسار الذكاء الاصطناعي إلى التدريب على خدمات Huawei Cloud EI ، والتقنيات الأخرى لتحقيق تصميم وتطوير وابتكار منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي.
– أما بالنسبة لمسار تقنية الجيل الخامس فيهدف إلى التعريف ببنية شبكات الجيل الخامس وتقنياتها وتطويرها وحمايتها، والتعريف ببيئة القطاع والاستخدام التجاري لشبكات الجيل الخامس عالمياً.

– وأخيراً، يغطي مسار إنترنت الأشياء نظرة شاملة على مجال إنترنت الأشياء وتطبيقاته للمساعدة في حل المشكلات للبنية التحتية الأساسية لإنترنت الأشياء.

الشروط:

1- سعودي / سعودية الجنسية.
2- إتقان اللغة الإنجليزية.
3- التفرغ التام وعدم ارتباطك بأي جهة عمل وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية.
4- بكالوريوس أو أعلى في احد التخصصات التقنية او المعلوماتية.
5- اجتياز مرحلة التحديات والمهارات التقنية.
6- جهاز كمبيوتر لا تقل سعته عن 4 قيقا بايت واتصال مستقر بالإنترنت.
7- اجتياز المقابلة الشخصية.

مميزات البرنامج:

– تدريب نوعي مكثف في المجال.
– الحصول على شهادات HCIA-AI أو HCIA-IoT أو HCIA-5G الاحترافية من هواوي بعد اجتياز الاختبار.
– تعزيز فرصة الحصول على الوظيفة في المجال من شركاء الأكاديمية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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