الأمر بالمعروف بالرياض يفعّل برنامج “الصيام جُنّة” في الزلفي والدلم

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، ممثلاً بهيئة محافظة الزلفي والدلم، برنامج “الصيام جُنّة” التوعوي، وشملت الأسواق التجارية بالزلفي، وبالتعاون مع ثانوية الأمير ناصر بن عبدالعزيز في الدلم، عبر اللوحات التوعوية والشاشات الإلكترونية.

برنامج الصيام جُنّة

من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن البرنامج يأتي ضمن مبادرات وكالة التوعية والتوجيه بالرئاسة العامة، لتذكير المجتمع بفضل شهر رمضان المبارك وآدابه وعظم أجره، ونشر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم، مقدماً شكره وتقديره للجهات المشاركة في تفعيل برامج الهيئة، مشيداً بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للقيام برسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع.