الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة

يسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواصلة تألقه ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتجاوز عقبة جدة اليوم.

مباراة الأهلي ضد جدة

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد جدة عند الساعة 8:15 مساء اليوم الأربعاء، على استاد الأمير عبدالله الفيصل، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ23 من دوري يلو.

يحتل الراقي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 46 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الحزم المتصدر، ولكنه خاض مباراة الجولة الـ23، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة في المركز السابع برصيد 29 نقطة.

الراقي يستهدف الفوز الرابع تواليًا

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز في الجولات الأخيرة، حيث نجح في استعادة توازنه سريعًا بعد خسارته برباعية ضد الأخدود، وحقق 3 انتصارات متتالية أمام الخلود، العروبة وأُحد.

وتأمل الجماهير الأهلاوية في مواصلة تألق الفريق الأول لكرة القدم، والفوز على جدة، لمواصلة الضغط على الحزم المتصدر، أملًا في إنهاء الموسم الحالي بالمركز الأول، والعودة لدوري المحترفين.

ويعول موسيماني على استمرار الحضور الجماهيري بأعداد كبيرة في مباراة الأهلي ضد جدة اليوم، لدعم وتحفيز اللاعبين على تقديم الأفضل، وحصد الثلاث نقاط.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة في تحقيق نتيجة إيجابية ضد الراقي اليوم، والتقدم في جدول ترتيب دوري يلو، أملًا في اقتحام المربع الذهبي.