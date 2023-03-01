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ضمن منافسات دوري يلو

الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواصلة تألقه ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتجاوز عقبة جدة اليوم.

مباراة الأهلي ضد جدة

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد جدة عند الساعة 8:15 مساء اليوم الأربعاء، على استاد الأمير عبدالله الفيصل، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ23 من دوري يلو.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

يحتل الراقي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 46 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الحزم المتصدر، ولكنه خاض مباراة الجولة الـ23، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة في المركز السابع برصيد 29 نقطة.

جدة
لاعبو جدة – المصدر @FDL_KSA

الراقي يستهدف الفوز الرابع تواليًا

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز في الجولات الأخيرة، حيث نجح في استعادة توازنه سريعًا بعد خسارته برباعية ضد الأخدود، وحقق 3 انتصارات متتالية أمام الخلود، العروبة وأُحد.

وتأمل الجماهير الأهلاوية في مواصلة تألق الفريق الأول لكرة القدم، والفوز على جدة، لمواصلة الضغط على الحزم المتصدر، أملًا في إنهاء الموسم الحالي بالمركز الأول، والعودة لدوري المحترفين.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @FDL_KSA

ويعول موسيماني على استمرار الحضور الجماهيري بأعداد كبيرة في مباراة الأهلي ضد جدة اليوم، لدعم وتحفيز اللاعبين على تقديم الأفضل، وحصد الثلاث نقاط.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة في تحقيق نتيجة إيجابية ضد الراقي اليوم، والتقدم في جدول ترتيب دوري يلو، أملًا في اقتحام المربع الذهبي.

نادي جدة
لاعبو جدة – المصدر @Jeddahsportclub
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