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لاستكمال إجراءات العلاج

الإخلاء الطبي ينقل 3 مواطنين في حالة حرجة من الكويت إلى السعودية

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ مساءً
الإخلاء الطبي ينقل 3 مواطنين في حالة حرجة من الكويت إلى السعودية
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المواطن - فريق التحرير

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أعلنت سفارة المملكة في الكويت، عن نقل 3 مواطنين إلى المملكة بسبب تعرضهم لحالة طبية حرجة.

وقالت السفارة عبر حسابها بموقع “تويتر” اليوم الأحد، “إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بخدمة المواطنين خارج المملكة، قامت السفارة وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والدفاع السعودية بنقل ٣ مواطنين تعرضوا لحالة طبية حرجة؛ وذلك عبر طائرة إخلاء طبي، والتي نقلتهم إلى المملكة لاستكمال إجراءات العلاج”، داعية لهم بالشفاء العاجل.

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