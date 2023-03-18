الإذاعة والتلفزيون تطلق دورتها البرامجية لرمضان 2023 غدًا

تطلق هيئة الإذاعة والتلفزيون، مساء غد الأحد، دورتها البرامجية لشهر رمضان المبارك 2023، بحضور وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، وبحضور نخب ثقافية وإعلامية في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون في الرياض.

نخبة من الفنانين

ومن المقرر أن يشارك في الحفل الخاص بإطلاق الدورة البرامجية لشهر رمضان عدد من الفنانين والإعلاميين والنجوم مثل حياة الفهد وفايز المالكي وعلي العلياني وسامي الجابر وغيرهم الذين سيضيئون شاشات الهيئة بأعمالهم في شهر رمضان.

وسوف تقدم الدورة البرامجية الرمضانية الجديدة للهيئة باقة ضخمة متنوعة من البرامج والمسلسلات، جاءت في مقدمتها مسلسل “قرة عينك” للنجمة الكويتية حياة الفهد.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تشهد الدورة ظهور علي العلياني عبر برنامجه الحواري “مراحل” والنجم سامي الجابر عبر برنامجه “ذات”.

وسيقدم الفنان فايز المالكي برنامج “أمنية”، والذي يحقق فيه أماني أبطال صغار يعانون من مشاكل صحية.

تطوير الدورة البرامجية

وأكد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي أن الهيئة استفادت من تجاربها السابقة في تطوير الدورة البرامجية الرمضانية لهذا العام وعملت على الاهتمام بالمحتوى المحلي ومنح المواهب الشابة فرصتها في الظهور الإعلامي عبر شاشات الهيئة.

وقال الحارثي إن الهيئة تمكنت من إضفاء تنوع مثري على الدورة الحالية بين البرامج الحوارية والبرامج الوثائقية وبرامج المسابقات والمسلسلات الدرامية لإرضاء ذائقة المشاهد.

وحرصت هيئة الإذاعة والتلفزيون من خلال تصميمها للدورة البرامجية الرمضانية على إرضاء كافة الأذواق من خلال ضم نخبة من النجوم الذين سوف يُثرون الشاشة بأعمالهم، بجانب حضور لافت للدراما المحلية، وتقديم عدد من البرامج الترفيهية والحوارية والإنسانية.