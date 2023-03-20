الإرياني: تصفية ميليشيا الحوثي لـ المكحل جريمة نكراء

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات إقدام ميليشيا الحوثي، على تصفية الناشط حمدي عبدالرزاق الملقب بالمكحل.

ليست الحادثة الأولى

جاء ذلك بعد خمسة أشهر من مداهمة منزله بمدينة إب، واعتقاله، على إثر انتقادات وجهها للميليشيا، وكشف ممارساتها الإجرامية وفساد قياداتها والأوضاع الماساوية التي يعيشها غالبية اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وغرد معمر الإرياني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلاً: جريمة تصفية الناشط حمدي عبدالرزاق في معتقلات الحوثي بمدينة إب ليست الحادثة الأولى، فقد لاقى مئات المختطفين والمخفيين قسرًا ذات المصير في معتقلات الميليشيا غير القانونية، نتيجة التعذيب النفسي والجسدي المميت وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبيعية ومن أبسط الحقوق”.

جريمة نكراء

وأردف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني: ترتكب ميليشيا الحوثي الإرهابية هذه الجريمة النكراء فيما لا يزال خمسة من الناشطين ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرتها وهم “أحمد حجر، مصطفى المومري، احمد علاو، عيسى العذري، حمود المصباحي” رهن الاعتقال، ويخضعون لمحاكمة غير عادلة في محكمة غير قانونية بتهم ملفقة، على خلفية آرائهم”.

واختتم وزير الإعلام: “المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثون الأمميون والأمريكيون ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، مطالبين بإدانة واضحة لهذه الجرائم النكراء، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، والضغط لإطلاق فوري لكافة المختطفين في معتقلات ميليشيا الحوثي وعلى رأسهم الصحفيين والاعلاميين والنشطاء”.