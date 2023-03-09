الإصابات تضرب نجمي الهلال قبل مواجهة التعاون

كشف نادي الهلال اليوم الخميس عن إصابة 2 من نجومه، وذلك قبل مواجهة نادي التعاون غدًا في الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وذكر النادي في بيانه أن لوسيانو فييتو سيغيب عن صفوف أزرق الرياض لمدة 3 أسابيع بعد أن أُصيب في مفصل القدم، ومع إصابة المحترف الأرجنتيني غاب أيضًا سالم الدوسري عن تدريبات اليوم، بعد الإصابة التي تعرض لها في مفصل القدم أثناء مشاركته في مباراة الفتح مساء الاثنين الماضي.

المطالبة بمعاقبة المتسبب في إصابة سالم الدوسري

وكانت جماهير أزرق الرياض، طالبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب الفتح وذلك بعد تدخله العنيف على قدم سالم الدوسري خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب البرازيلي وهو يدهس قدم سالم الدوسري حيث تسبب في إصابة قوية للأخير أثناء سريان أحداث المباراة.

ونشرت بعض من جماهير الأزرق لقطات سابقة للتدخلات العنيفة التي قام بها بيتروس ضد لاعبي الهلال حينما كان لاعبًا لنادي النصر، حيث تسبب في تدخل منهم في إصابة قوية لسلمان الفرج في مباراة سابقة بين الهلال والنصر في بطولة كأس السوبر السعودي قبل عامين من الآن.