الإطفائي من أنبل المهن في السعودية

سلطت الحلقة الرابعة من برنامج “سين” الموسم الثاني الذي يقدمه الإعلامي أحمد الشقيري حول أنبل المهن، على مهنة الدفاع المدني في المملكة والذي يعتبر من أهم وأبرز الأجهزة في السعودية، مؤكدًا أن أحد أهم معايير الدفاع المدني هو سرعة الاستجابة وهو ما يتحلى به رجال المدني بالمملكة.

وأضاف الشقيري في حلقته أن رجال الدفاع المدني لا يأخذون راحة، حيث يجلسون وينامون في مكانهم خلال الـ 24 ساعة، من أجل سرعة الاستجابة في حال حدوث أي طارئ أو صدور إنذار، فخلال 6 دقائق فقط تكون المدة المثالية لوصولهم لمكان الحريق من أجل إنقاذ الأرواح وتوفير الخسائر الاقتصادية.

معايشة ظروف الدفاع المدني

كما عايش الشقيري بشكل حي الظروف التي يعيشها رجال الدفاع المدني والإنقاذ في المملكة، مع تطبيق وتدريب عملي لكيفية الاستجابة السريعة للكوارث أو الحرائق التي تحدث.

وحضر أيضًا تجربة فرضية حريق في مبنى وعددًا من الفرضيات الأخرى لإنقاذ الآخرين خاصة البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، حيث يكون عمل رجال المدني جماعيًا.

كما تطرق إلى آلية دمج التطور التكنولوجي في خدمة البشرية والاستعانة في ذلك بتطوير منظومة الدفاع المدني والإنقاذ في السعودية.