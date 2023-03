الإعلام الصيني يحذر ماسك: لا تعض اليد التي تطعمك

ما زالت تشعل نظرية تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان، معارك ضارية بين الولايات المتحدة والصين، وتجددت الأزمة مرة أخرى حينما أعاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك نشر تغريدة تؤكد فرضية أن منشأ كورونا في الصين.

#China Communist Party paper warns @elonmusk against pushing #COVID19 lab leak theory. @globaltimesnews posts on social media “Elon Musk, are you breaking the pot of China?” (“Breaking the pot after eating” is Chinese “biting the hand that feeds you.”) https://t.co/iWmMZAOiGt pic.twitter.com/nN1lhMDlYq

— Eunice Yoon (@onlyyoontv) February 28, 2023