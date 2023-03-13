الاتحاد يخطف الأنظار مع نونو سانتو

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لنصف نهائي كأس الملك، ليواصل التألق تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، في جميع البطولات الموسم الحالي.

التأهل إلى نصف النهائي

ولعب الفيحاء ضد الاتحاد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك، ونجح العميد في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4\3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي.

تألق الاتحاد هذا الموسم

وخطف الاتحاد الأنظار هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة بعد مرور 20 جولة، ونجح في حصد لقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه.

ويُعد الاتحاد مع نونو سانتو هو الأقوى دفاعيًا في دوري روشن السعودي، حيث اهتزت شباكه 6 مرات فقط، ونجح في تسجيل 35 هدفًا، ليحتل المركز الثالث في قائمة الأقوى هجوميًا.

إشادة بالمستوى مع نونو سانتو

وتفاعلت الجماهير مع الأداء المميز الذي يُقدمه الاتحاد هذا الموسم، وأشادت بالمدرب البرتغالي وتطويره لأداء اللاعبين، ليصبح اسم نونو سانتو ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب مبارك بن سعد: “الفيحاء كان عقدة للاتحاد في آخر كم موسم مع نونو سانتو هذا الموسم واجهناهم أكثر من مرة.. وحده بالدوري انتصرنا بثلاثة، وأخرى بنهائي السوبر انتصرنا بثنائية، وأخيراً بكأس الملك انتصرنا أيضاً، واحدة بجدة وواحدة بالرياض وواحدة بالمجمعة، نونو لدينا لا خوف علينا”.

واستعراض آخر أبرز ما حققه الاتحاد مع المدير الفني البرتغالي، وأضاف: “المدرب الأفضل نونو سانتو بدون شك”، وكتب أحمد آل مفرح: “هارون كمار لعب تحت قيادة مدربين كثير ولكن لم يستطع أي منهم إبراز إمكانيات هذا المهاجم القوي إلا مدرب واحد فقط.. شكراً نونو”.