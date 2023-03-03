الاتفاق يحقق فوزًا ثمينًا على الرائد في اللحظات الأخيرة

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق في تحقيق فوز ثمين على حساب نادي الرائد بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل المغربي محمد فوزير الهدف الأول لـ الرائد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ22 ثم نجح اللاعب السويدي روبن كايسون في إحراز هدف التعادل لـ فارس الدهناء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

فوز ثمين لـ الاتفاق

وفي الشوط الثاني، وعند حلول الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، نجح اللاعب سنوسي الهوساوي في إحراز هدف الفوز لـ فارس الدهناء بالدقيقة الـ93.

وأصبح رصيد فارس الدهناء بعد الفوز 22 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد نادي الرائد عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.