الاتفاق يحقق فوزًا ثمينًا على الرائد في اللحظات الأخيرة

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق في تحقيق فوز ثمين على حساب نادي الرائد بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
بعد مباراة دراماتيكية.. الاتفاق يكسب الرائد بهدفين⚽️
🎥شاهد أهداف اللقاء👇🏻#الرائد_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/ZBa0d1Dh3U
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2023
وسجل المغربي محمد فوزير الهدف الأول لـ الرائد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ22 ثم نجح اللاعب السويدي روبن كايسون في إحراز هدف التعادل لـ فارس الدهناء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، وعند حلول الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، نجح اللاعب سنوسي الهوساوي في إحراز هدف الفوز لـ فارس الدهناء بالدقيقة الـ93.
وأصبح رصيد فارس الدهناء بعد الفوز 22 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد نادي الرائد عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.