البلوغر المصرية سارة محمد تفقد بصرها نهائيًّا

كشفت البلوغر المصرية سارة محمد، اليوم، عن فقدانها البصر بشكل نهائي، وفقدان الأمل بالعلاج.

تفاصيل الحادث

ووفقًا لوسائل الإعلام المصرية، تعرضت سارة محمد (21 عامًا)، في التاسع من فبراير الماضي، إلى حادث إطلاق نار من قبل مجهولين، كانوا يستهدفون سرقة سيارة خطيبها الذي كان معها في وقت الحادث.

وتابعت سارة عبر إنستجرام: “سارة فقدت آخر أمل كانت متمسكة به.. للأسف، النتيجة النهائية سارة فقدت بصرها.. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه”.

وكتب البلوغر عمر سنايبر صديق سارة عبر “فيسبوك”: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، ربنا يصبرك يا سارة يا رب.. اللهم لا اعتراض.. سارة فقدت بصرها تمامًا”.

وأردف: “الدنيا كلها دعتلك يا سارة لكن إرادة ربنا فوق كل شيء، ربنا أكيد ليه حكمة كبيرة محدش عارفها لكن اللي أقدر أقوله إن ربنا قادر على كل شيء محدش عارف ربنا شايلك إيه، قدر الله وما شاء الله فعل، ربنا يصبرك يا رب يا سارة عارف إن الابتلاء هذا ثقيل عليكِ، بس وعد مني لك قدام ربنا هفضل طول عمري الأخ والصاحب والسند لك أي وقت هتلاقيني موجود عشانك، وأهلك موجودين، وكلنا موجودين علشانك، وهنحاول نعوضك ونعمل المستحيل عشانك، ومش هنسكت هندور على أي أمل من جديد ومن عارف اللي مقدرش عليه البني أدمين قادر عليه رب العباد ربنا يصبرك يا رب يا سارة”.

وفي منشور آخر قال: كل المعلومات اللي عرفتها أن الدكتور لما فتح يبص لقى العين من جوة متبهدلة خالص والشبكية شبه سايحة.. طب فيه أي أمل يا دكتور حتى لو هتسافر قالي لا.

وسردت محمد الحادث في مقطع فيديو نشرته على الإنترنت، إذ قالت إنها كانت مع خطيبها الذي كان يوصلها بسيارته إلى بيتها على طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي، عائدين من منطقة محطة الرمل بوسط الإسكندرية.

أصابوها في رأسها

وأضافت أن سيارة حاولت اعتراض طريقهما، لكنها نصحت خطيبها بعدم الوقوف وأن يستمر مسرعًا في الطريق، لكن السيارة تمكنت من الاقتراب منهما، ثم شاهدت بعض المجهولين حاملين أسلحة نارية، وأصابوها في رأسها قبل أن يغمى عليها.

وتم نقل سارة وخطيبها إلى المستشفى الميري بالإسكندرية، “حيث أكد الأطباء أنها مصابة بالعمى بسبب تعرضها لتجمع دموي ونزيف بالمخ وتلف أنسجة العين، بسبب دخول شظايا العيار الناري وزجاج السيارة في عينها”.

وكانت سارة محمد قالت: إنه تم استخراج الزجاج من عينيها، لكن لم يستطع الأطباء استخراج الخرطوش، “عيني اليسرى بها ثلاث طلقات خرطوش واليمنى بها طلقة واحدة، استخرجوا الزجاج من عيني (…) لكنهم لم يتمكنوا من جعلي أرى حتى الآن”.

وقدمت سارة محتوى للفتيات يخص الأزياء والموضة ومستحضرات التجميل عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، قبل الحادث، وكان يتابعها 100 ألف حساب على إنستجرام.