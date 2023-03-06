البنك الدولي يوقف العمل مع تونس

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أوقف البنك الدولي عمله مع تونس، بعد أن أثارت تصريحات رئيس البلاد بشأن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء مضايقات وأعمال عنف بدوافع عنصرية.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس للموظفين في مذكرة: إن البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس مؤقتًا، وأرجأ اجتماع مجلسه الذي كان مقررًا في 21 مارس حول مراجعة تعامل إستراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار آخر.
وتابع ديفيد مالباس أن البنك الدولي يعتبر الخطوات التي أعلنتها الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين خطوة إيجابية وسيراقب تأثيرها.