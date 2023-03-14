البياض يغطي مرتفعات جبل اللوز بعد ثلوج اليوم

وثق مقطع فيديو مشاهد بديعة لمرتفعات جبل اللوز حيث اكتست حلة بيضاء، بعض تساقط الثلوج اليوم، فيما تشير التوقعات إلى استمرار حالة التقلبات الجوية التي تشهدها معظم مناطق المملكة.

وبين الفيديو الذي نشره حساب طقس العرب عبر موقع تويتر، الثلوج البيضاء على كافة أنحاء جبل اللوز.

وشهدت سفوح مرتفعات جبل اللوز بمنطقة تبوك، اليوم، هطول أمطار غزيرة صاحبها زخات من البرد وتساقط للثلوج؛ مما أدى لانسياب المياه من المرتفعات، مشكلةً بشلالاتها لوحة جمالية تمثل بعدًا ومشهدًا فريدًا ممتزجًا بألوان الشجيرات الربيعية التي تزينت بها المرتفعات في هذا الموسم.

وكثفت العديد من الجهات الحكومية في منطقة تبوك على امتداد الطرق المؤدية لمواقع تساقط الثلوج وهطول الأمطار من تمركزها مجهزة بآلياتها المختلفة لمواجهة أي خطر قد يحدث- لا قدر الله- نتيجة كثافة الحركة من قبل الأهالي والزوار الذين توافدوا إلى تلك المواقع.

حالة الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، يمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات (جبل اللوز- علقان)، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق، يمتد تأثير الانخفاض على أجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة، قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.