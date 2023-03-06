التأمينات: لا يتم توزيع نصيب أحد المستفيدين من المعاش حال إيقافه

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، أنه لا يتم توزيع نصيب أحد المستفيدين من المعاش التقاعدي حال إيقافه، على بقية المستفيدين الآخرين من نفس المعاش.

وأوضحت خدمة العناية بالعملاء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على استفسارات المتابعين، أنه إذا أوقِف نصيب أحد المستفيدين من المعاش فلا يتم إعادة توزيعه على بقية المستفيدين، على ألا يقل مجموع ما يصرف لهم عن ٥٠ % من معاش المتقاعد.

من جهة أخرى، ذكرت التأمينات أنه يتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي.

آلية توزيع المعاش

وفي وقت سابق، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم توزيع المعاش بالكامل وبالتساوي على أفراد عائلة المشترك المستحقين إذا كانوا ثلاثة وأكثر.

وأضافت التأمينات الاجتماعية أن المعاش يتم توزيعه بنسبة 75% إذا كان الورثة اثنين فقط، وبنسبة 50% إذا كان المستحق واحدًا فقط.