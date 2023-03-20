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المملكة تحول طموحها الكبير لخدمة البشر

التجارب السعودية في الفضاء تعزز مكانة المملكة وريادتها عالمياً

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
التجارب السعودية في الفضاء تعزز مكانة المملكة وريادتها عالمياً
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الكاتبة والإعلامية نوال الجبر أن التجارب السعودية في الفضاء تستهدف القيام بالأبحاث البشرية وعلوم الخلايا، وعمل الأمطار الصناعية في الجاذبية الصغرى.

وأضافت الكاتبة في مقال لها بصحيفة “الرياض”، بعنوان “صناعة الفضاء”، أن هذه التجارب سوف تساعد تلكم العلماء والباحثين على ابتكار طرق جديدة لتوفير الظروف الملائمة للبشر للعيش في مستعمرات فضائية على سطح القمر والمريخ.

وتابعت الكاتبة أن استعمار الفضاء أو غزو الفضاء مشروع ملاحي فضائي للإقامة البشرية الدائمة وباكتفاءٍ ذاتيّ تامّ خارج الأرض.. وإلى نص المقال:

المملكة تؤكد حضورها عبر الفضاء

نجحت المملكة بمدة وجيزة في تأكيد حضورها عبر الفضاء، وتحويل طموحاتها الكبيرة لخدمة البشرية برؤية ابتكارية لاستكشاف الفضاء، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى وتحقيق المزيد من الإنجازات العلمية غير المسبوقة التي لفتت أنظار العالم من خلال إجراء 14 تجربة في محطة الفضاء الدولية (ISS)، وبلا شك إن تلك الأبحاث ستعزز نتائُجها مكانة المملكة عالمياً في مجال استشراف الفضاء، وكذلك من مسيرتها التنموية العلمية، وتساهم في تأكيد دور مراكز الأبحاث السعودية بإحداث تأثير علمي في هذا المجال، بالإضافة إلى إجراء ثلاث تجارب تعليمية توعوية.

تجارب سعودية في الفضاء

التجارب السعودية في الفضاء تستهدف القيام بالأبحاث البشرية وعلوم الخلايا، وعمل الأمطار الصناعية في الجاذبية الصغرى، وسوف تساعد تلكم التجارب العلماء والباحثين على ابتكار طرق جديدة لتوفير الظروف الملائمة للبشر للعيش في مستعمرات فضائية على سطح القمر والمريخ، حيث إن استعمار الفضاء أو غزو الفضاء مشروع ملاحي فضائي للإقامة البشرية الدائمة وباكتفاءٍ ذاتيّ تامّ خارج الأرض.

المملكة من خلال البرامج والأبحاث تتجه -في صناعة الفضاء بشكل خاص- لإبراز مكانتها في خارطة الدول التي تتسابق إلى الفضاء، وتستثمر في علومه المختصة بما ينعكس إيجاباً على مستقبل الوطن، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

رفع القدرات الوطنية

صناعة الفضاء تأتي من خلال التركيز على رفع القدرات الوطنية، واستخدام تكنولوجيا الفضاء بما يسهم في تطوير المعرفة، حيث تلخص الهدف بإشراك الطلاب في التجارب العلمية على متن المحطة الدولية للفضاء لتعزيز الوعي المعرفي بعلوم الفضاء، والمساهمة في تحسين جودة الحياة على الأرض بمقارنة تجاربهم عليها مع تلك التي يتم إجراؤها من قبل الطاقم السعودي على متن محطة الفضاء الدولية، ما يضمن التفاعل اللحظي، إذ سيتمكن الطلاب من التواصل مع رواد الفضاء السعوديين مباشرة وإجراء تجاربهم معاً.

تأتي مساعي الهيئة السعودية للفضاء في إعداد رواد فضاء ومهندسي المستقبل عبر برامج تعليمية وتدريبية نوعية، والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، والإسهام في رفعة مكانة المملكة وتحقيق أهداف رؤيتها 2030.

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