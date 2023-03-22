التجارة تتيح إصدار تراخيص تخفيضات رمضان إلكترونيًا للمتاجر

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أعلنت وزارة التجارة عن إطلاق موسم التخفيضات لشهر رمضان المبارك وذلك خلال الفترة من 23 مارس وحتى 21 أبريل 2023 ليمكن للمنشآت التجارية المكانية والإلكترونية إصدار ترخيص تخفيضات شهر رمضان إلكترونياً، ودون فقدان أيام من رصيد التخفيضات السنوي.
وأوضحت “التجارة” اليوم أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً تسهّل على التجّار طلب التراخيص مما يمكّنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية صحية.
وحثت الوزارة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات من خلال الرابط http://sales.mc.gov.sa .