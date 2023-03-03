التركي: تحديات المشاهير على تيك توك لا تعتبر تسولًا

أكد المحامي صالح التركي، أن هناك تسولًا رقميًا واضحًا ليس عليه خلاف، مثل الاستجداء على موقع تويتر وغيره، أما تحديات المشاهير لا تعتبر تسولًا، وهناك جهات معنية يمكنها الفصل في الأمر وإثبات امتهان التسول من عدمه.

#النقطة_العمياء | المحامي صالح التركي: من يطلب سداد فواتير الكهرباء عبر "تويتر" متسول، أما المشاهير عبر "تيك توك" فليسوا متسولين. #قناة_السعودية pic.twitter.com/YIujSmJpgK — قناة السعودية (@saudiatv) March 3, 2023

الاستجداء نوع من أنوع التسول

وقال التركي خلال لقاء له مع برنامج النقطة العمياء على قناة السعودية، إن من يرسل رسالة لشخص لا يعرفه على تويتر ويطلب منه دفع فواتير الكهرباء مثلًا ويبدأ في الإفصاح عن ظروفه هذا يعتبر استجداء وتسولًا واضحًا ونوعًا من أنواع التسول، هذا استجداء من دون مقابل.

تحديات المشاهير

وتابع: أما برامج التيك توك بها بعض اللبس، بعضها قد لا يدخل في إطار التسول، وبعضها تسول واضح، مثلًا قد تجد رجلًا طاعنًا في السن ولا يعلم كيف يستخدم الأجهزة الذكية ويتحدث أمام الكاميرا وخلفه آية قرآنية وليس لديه أي محتوى يقدمه، فهذا استجداء ويدخل في مفهوم التسول، أما برامج المشاهير والتحديات ومن لديهم آلاف المتابعين هنا التحديات قد لا تدخل في مفهوم التسول، وهناك معايير أخرى ومن يدفع يكون من باب الإعجاب.

ولفت التركي إلى أن الفيصل في الأمر هنا الجهات المعنية هي التي ترفع الأمر وتحقق، وهي من تثبت إذا كان هناك تسول أم لا.