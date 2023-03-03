التعادل السلبي يحسم مباراة بيراميدز ضد الزمالك

انتهت مباراة بيراميدز ضد الزمالك، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023 بالتعادل السلبي بين الفريقين.

لا أهداف في مباراة بيراميدز ضد الزمالك

وبدأ الشوط الأول بأداء هادئ من قبل الفريقين، دون وجود خطوة تُذكر لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة استمر الأداء كما هو بين الفريقين، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ويُصبح رصيد الزمالك بعد التعادل 33 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد بيراميدز 39 نقطة في المركز الثاني.

نتائج مباريات الجولة الـ20

وكانت مباريات الجولة العشرين من الدوري المصري بدأت من الأحد الماضي بفوز سموحة على حرس الحدود بثلاثية دون رد، وفي يوم الاثنين الماضي فاز أسوان على غزل المحلة بنتيجة هدفين لهدف، وفاز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وفي مباريات يوم الثلاثاء، فاز المصري البورسعيدي على إنبي بنتيجة هدفين لهدف، وفاز سيراميكا كليوباترا على البنك الأهلي بنتيجة هدفين لهدف، وتعادل الأهلي مع الداخلية بهدف لكل فريق.

وفي أول أمس، فاز فاركو على المقاولون العرب بنتيجة هدفين لهدف، أما في مباريات اليوم، تعادل فيوتشر مع الإسماعيلي بدون أهداف، وهي نفس نتيجة مباراة بيراميدز ضد الزمالك.