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السوق السعودي ساهم في تنظيم القطاع وحماية الاستقرار المالي

الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا للقطاع المالي العالمي

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ مساءً
الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا للقطاع المالي العالمي
المواطن - فريق التحرير

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قال وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن أحداث بنك “سيليكون فالي- “VBS” تقدم دروسًا للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء، لافتًا إلى أن التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يساهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي ضد أي صدمات من هذا النوع.

وأوضح الجدعان خلال فعاليات النسخة الثانية لمؤتمر القطاع المالي، أن السوق السعودي يواكب تلك التدابير الاحترازية حيث يوازن منظمي القطاع بين دورهم في تنظيم القطاع وحماية الاستقرار المالي وبين دعم نمو هذا القطاع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

خسائر القطاع المالي

وكشف الجدعان أن خسائر القطاع المالي العالمي جراء ارتفاع أسعار الفائدة السريع وتمسك المستثمرين بالسندات لفترة الاستحقاق قد تصل إلى تريليوني دولار ويجب مراقبة النظام المالي والتصرف بسرعة في حال حدوث أي مشكلة.

وأوضح أن “ما حدث هو إخفاق متعدد، يمكننا أن نقول إنه إخفاق في الرقابة وإخفاق مؤسساتي يضاف إلى ذلك إخفاق ناتج عن التركيز في النظام المالي”.

وأشار الجدعان إلى أنه كان من السهل توقع هذا الإخفاق منذ فترة وهو ناتج عن الارتفاع الكبير والسريع في أسعار الفائدة”.

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