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بعد تألقه لعدة مواسم مع الأهلي

الجماهير: عمر السومة أفضل مهاجم عربي بتاريخ الدوري

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٣ مساءً
الجماهير: عمر السومة أفضل مهاجم عربي بتاريخ الدوري
المواطن - فريق التحرير

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أشادت الجماهير بنجم الأهلي المعار للعربي القطري، عمر السومة، مؤكدة أنه أفضل مهاجم عربي محترف في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

عمر السومة الأفضل

وتفاعلت الجماهير مع سؤال عبر موقع “تويتر”، بشأن المهاجم العربي الأفضل في تاريخ دوري المحترفين بين كل من؛ المغربي عبدالرزاق حمدالله “الاتحاد” السوري عمر خربين “الهلال”، الجزائري محمد بن يطو “الشباب”، والسومة.

عمر السومة
السومة – المصدر @ALAHLI_FC

وأصبح اسم عمر السومة ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وكتب أحمد الغامدي: “السومة لا يُقارن”، وعلق آخر، قائلًا: “السومة لا قبله ولا بعده وربي كان ضرب من الخيال”، وقال مشجع آخر: “السومة أفضل منفذ لركلات الجزاء”.

وكتب آخر: “قلنا لكم أكثر من مرة.. عمر السومة أفضل من لمس الجلد المدور بالعالم العربي”، وقال أبو يوسف: “السومة مهاجم متكامل”، وعلق عمر قائلًا: “السومة بدون منازع”.

عمر السومة - الدوري السعودي للمحترفين
السومة – المصدر spl

مسيرة مميزة مع الأهلي

ويملك عمر السومة صاحب الـ33 عامًا، مسيرة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث شارك معه في 240 مباراة وساهم في تسجيل 222 هدفاً، حيث نجح في هز الشباك 192 مرة، وقدم 30 تمريرة حاسمة.

ورحل السومة عن الأهلي بعد هبوطه إلى دوري يلو، وانضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي القطري على سبيل الإعارة، ويُقدم مستوى مميزًا خلال الفترة الماضية.

عمر السومة
السومة – المصدر @QSL
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