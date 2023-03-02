الحائلي عن ضم ميسي: الطموح حق مشروع للجميع

علق رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي على الأنباء المتداولة بشأن إمكانية التعاقد مع نجم فريق باريس سان جيرمان، الأرجنيتني ليونيل ميسي.

🔴 حديث أنمار الحايلي عن صفقة ميسي وكريم بن زيما لنادي #الاتحاد الفترة المقبلة pic.twitter.com/BbKLTSU3WH — منار شاهين ( الشاهينو ) (@AlShahenoo) March 2, 2023

تعليق الحائلي على الصفقة

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يرد من خلاله الحائلي على تساؤلات الجمهور الاتحادي بشأن الصفقات المتوقع حسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الحائلي، في الفيديو المتداول ردًا على سؤال حول إمكانية التعاقد مع ميسي: “الطموح حق مشروع للجميع، قل إن شاء الله، هذا الأمر يحتاج إلى وقت وترتيب”.

وبشأن التعاقد مع هداف باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي في ظل القدرة المالية الكبيرة للاتحاد، رد الحائلي قائلًا: “إن شاء الله دعواتكم”.

وبسؤاله عن إمكانية ضم هداف ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، ونجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، علق قائلًا: “نتمنى حضور كل هؤلاء اللاعبين للاتحاد”.

التفاوض مع ميسي

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن نادي الاتحاد تقدم بعرض ضخم، من أجل التعاقد مع ميسي في الصيف، حيث سيحصل على راتب سنوي يُقدر بـ94 مليون دولار.

وينتهي عقد ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بناديي الهلال والاتحاد، خاصة بعد نجاح النصر في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.