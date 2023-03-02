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بعد أنباء تقديم الاتحاد لعرض كبير

الحائلي عن ضم ميسي: الطموح حق مشروع للجميع

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥١ مساءً
الحائلي عن ضم ميسي: الطموح حق مشروع للجميع
المواطن - فريق التحرير

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علق رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي على الأنباء المتداولة بشأن إمكانية التعاقد مع نجم فريق باريس سان جيرمان، الأرجنيتني ليونيل ميسي.

تعليق الحائلي على الصفقة

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يرد من خلاله الحائلي على تساؤلات الجمهور الاتحادي بشأن الصفقات المتوقع حسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الحائلي، في الفيديو المتداول ردًا على سؤال حول إمكانية التعاقد مع ميسي: “الطموح حق مشروع للجميع، قل إن شاء الله، هذا الأمر يحتاج إلى وقت وترتيب”.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @fifaworldcup_ar

وبشأن التعاقد مع هداف باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي في ظل القدرة المالية الكبيرة للاتحاد، رد الحائلي قائلًا: “إن شاء الله دعواتكم”.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @fifaworldcup_ar

وبسؤاله عن إمكانية ضم هداف ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، ونجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، علق قائلًا: “نتمنى حضور كل هؤلاء اللاعبين للاتحاد”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

التفاوض مع ميسي

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن نادي الاتحاد تقدم بعرض ضخم، من أجل التعاقد مع ميسي في الصيف، حيث سيحصل على راتب سنوي يُقدر بـ94 مليون دولار.

وينتهي عقد ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بناديي الهلال والاتحاد، خاصة بعد نجاح النصر في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @PSG_English
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