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الخليج لا يفوز ضد الاتحاد

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٧ مساءً
الخليج لا يفوز ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج للظهور بشكل مميز ضد الاتحاد اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في المباراة.

العميد ضيفًا على الخليج

ومن المقرر أن يلعب الخليج ضد الاتحاد عند الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

مواجهات الخليج والاتحاد

وسبق أن لعب الخليج ضد الاتحاد 7 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للعميد، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

الخليج والاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لاستعادة توازنه سريعًا في دوري روشن السعودي، بعد تعادله ضد الرائد في الجولة الماضية، والفوز أمام الخليج اليوم، أملًا في تعثر النصر، وخطف الصدارة.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وحصد الثلاث نقاط للتقدم في ترتيب دوري روشن السعودي، وذلك بعد تعثره في الجولة الماضية بالخسارة أمام العدالة.

نادي الخليج
لاعبو الخليج – المصدر spl
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