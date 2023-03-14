الداخلية الباكستانية: سنعتقل عمران خان اليوم ونقدمه للمحاكمة

قال وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله، بأن السلطات ستلقي القبض على رئيس الوزراء الباكتساني السابق عمران خان، وجاء ذلك عقب تجدد الاشتباكات بين أنصاره وشرطة إسلام آباد، اليوم الثلاثاء.

وأضاف ثناء الله، خلال تصريحات صحفية نقلتها وكالة رويترز: ستقوم شرطة إسلام آباد خلال الـ 24 ساعة المقبلة بالقبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

اتهامات خطيرة

وكان قاضٍ بإحدى محاكم العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أصدر اليوم الثلاثاء، قرارًا يحول دون اعتقال الشرطة رئيس الوزراء السابق عمران خان حتى 16 مارس الجاري، في إطار التحقيق بشكوى ضده أمام محكمة أقل درجة لتهديده قاضيًا آخر، كما قضت محكمة أخرى بإصدار أوامر اعتقال ضد خان، باعتباره زعيم المعارضة ورئيس حزب حركة إنصاف الباكستانية؛ ليمثل أمام قاض في 29 مارس الجاري.

وكانت الشرطة أصدرت في 5 مارس مذكرة لاعتقال رئيس الوزراء السابق لضمان مثوله أمام المحكمة بتهمة إساءة استخدام مكتبه لبيع هدايا خاصة بالدولة، بعد أن حاول أنصاره منع أفرادها من دخول منزله، وكانت لجنة الانتخابات الباكستانية قد خلصت في أكتوبر إلى أن خان، وهو بطل كريكيت سابق دخل إلى عالم السياسة، مُدان ببيع هدايا بشكل غير قانوني من شخصيات أجنبية.

ثم وجهت وكالة التحقيقات الاتحادية اتهامات له أمام إحدى المحاكم المعنية بمكافحة الفساد والتي أصدرت الأسبوع الماضي أمر الاعتقال بعد عدم مثول خان (70 عاما) أمامها على الرغم من الاستدعاءات المتكررة له.

ويطالب خان بإجراء انتخابات مبكرة منذ الإطاحة به في تصويت برلماني مطلع العام الماضي وهو مطلب رفضه خليفته شهباز شريف الذي قال إن الانتخابات ستجرى كما هو مقرر في وقت لاحق هذا العام.

اشتباكات مع أنصار خان

ويُذكر أن اشتباكات جديدة قد نشبت اليوم الثلاثاء بين الشرطة وأنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان أمام منزله في مدينة لاهور بشرق البلاد قبل اعتقاله المحتمل.