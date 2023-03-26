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بناءً على تحذيرات الأرصاد

الدراسة عبر البلاك بورد في جامعة حائل اليوم

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ صباحاً
الدراسة عبر البلاك بورد في جامعة حائل اليوم
المواطن - فريق التحرير

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قررت جامعة حائل، تحويل الدراسة عن بُعد، من خلال نظام إدارة التعلم (البلاك بورد)، اليوم الأحد، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت جامعة حائل إنه حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، قررت الجامعة تحويل الدراسة عن بُعد، من خلال نظام إدارة التعلم (البلاك بورد)، اليوم الأحد في كافة كليات الجامعة بالمركز الرئيس، بمدينة حائل، والفروع.

تعليم حائل

وكانت إدارة تعليم حائل، أعلنت استمرار الدراسة عن بعد اليوم الأحد؛ بسبب تقارير الأرصاد بشأن التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الإدارة في بيان: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي ( عن بعد ) لليوم الأحد 1444/9/4هـ، في جميع مدارس منطقة حائل، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

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