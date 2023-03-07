الدفاع الدنماركية تمنع موظفيها من استخدام تيك توك

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أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، أمس الاثنين، أنها منعت موظفيها من استخدام التطبيق الصيني “تيك توك” على الهواتف المحمولة الرسمية وغيرها من الأجهزة.
وأفادت وزارة الدفاع الدنماركية، أن هناك “اعتبارات أمنية مهمة، مقرونة بمتطلبات عمل محدودة للغاية لاستخدام التطبيق.
ووفقًا لبيان وزارة الدفاع الدنماركية، فإنه يتعين على الموظفين إزالة التطبيق الصيني من هواتف العمل والأجهزة الأخرى في أسرع وقت ممكن.
ونصح البرلمان الدنماركي المشرعين والموظفين الحكوميين بعدم استخدام التطبيق في أواخر فبراير.
وقد استند ذلك القرار إلى تقييم للأجهزة الأمنية في البلاد بأن هناك تهديدًا بالتجسس.
وفي وقت سابق، أعطى البيت الأبيض جميع الوكالات الحكومية مهلة 30 يومًا لحذف “تيك توك” من أجهزتهم، وسط مخاوف من أن لديها “مخاطر أمنية”.