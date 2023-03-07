Icon

مجموعة فريدة من التوابل عمرها أكثر من 500 عام Icon كوريا الشمالية لواشنطن: أي إجراء ضد أسلحتنا سنعتبره إعلانًا للحرب Icon وزير الثقافة: التربية والثقافة والعلوم بداية الانطلاقة نحو الازدهار Icon الدفاع الدنماركية تمنع موظفيها من استخدام تيك توك Icon انطلاق المنتدى الدولي للترفيه اليوم بمشاركة 45 متحدثًا Icon قتلى وجرحى في هجوم مسلح بـ ديالى العراقية Icon مشهد مثير لشاب يحتفل بحصوله على درجة عالية بـ اختبار القدرات Icon واشنطن عن تقديم مقاتلات إف 16 لأوكرانيا: أمر غير مطروح حاليًا Icon هندي ينتقم من زوجته بطريقة أغرب من الخيال Icon مقطع مؤثر لحماسة سيدة أجنبية للاحتفال بيوم العلم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لاعتبارات أمنية مهمة

الدفاع الدنماركية تمنع موظفيها من استخدام تيك توك

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ صباحاً
الدفاع الدنماركية تمنع موظفيها من استخدام تيك توك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، أمس الاثنين، أنها منعت موظفيها من استخدام التطبيق الصيني “تيك توك” على الهواتف المحمولة الرسمية وغيرها من الأجهزة.

اعتبارات أمنية مهمة

وأفادت وزارة الدفاع الدنماركية، أن هناك “اعتبارات أمنية مهمة، مقرونة بمتطلبات عمل محدودة للغاية لاستخدام التطبيق.

ووفقًا لبيان وزارة الدفاع الدنماركية، فإنه يتعين على الموظفين إزالة التطبيق الصيني من هواتف العمل والأجهزة الأخرى في أسرع وقت ممكن.

تهديد بالتجسس

ونصح البرلمان الدنماركي المشرعين والموظفين الحكوميين بعدم استخدام التطبيق في أواخر فبراير.

وقد استند ذلك القرار إلى تقييم للأجهزة الأمنية في البلاد بأن هناك تهديدًا بالتجسس.

وفي وقت سابق، أعطى البيت الأبيض جميع الوكالات الحكومية مهلة 30 يومًا لحذف “تيك توك” من أجهزتهم، وسط مخاوف من أن لديها “مخاطر أمنية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صناعة الإنسانية أمر لا ينتظر الفجائع وعلى الإعلام البحث بالمواقع المنسية
السعودية اليوم

صناعة الإنسانية أمر لا ينتظر الفجائع وعلى...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة كوسوفا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة كوسوفا

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو يزين التشكيل المثالي بالجولة الـ16
الرياضة

كريستيانو رونالدو يزين التشكيل المثالي بالجولة الـ16

الرياضة
تركي الغامدي ينتقد حكم مباراة النصر ضد التعاون
الرياضة

تركي الغامدي ينتقد حكم مباراة النصر ضد...

الرياضة
سجن حارس السفارة البريطانية ببرلين لتجسسه لصالح روسيا
العالم

سجن حارس السفارة البريطانية ببرلين لتجسسه لصالح...

العالم
مشجع اتحادي ضرير يخطف الأنظار: يا إتي ما أشوفك بعيني لكن أشوفك بقلبي
الرياضة

مشجع اتحادي ضرير يخطف الأنظار: يا إتي...

الرياضة
أمطار متوسطة على الباحة حتى الـ10 مساءً
السعودية اليوم

أمطار متوسطة على الباحة حتى الـ10 مساءً

السعودية اليوم
ديلي تليجراف: منظمة الصحة العالمية تعرض الجميع للخطر
صحة وطب‎

ديلي تليجراف: منظمة الصحة العالمية تعرض الجميع...

صحة وطب‎