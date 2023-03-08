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بسبب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي

الدولار يصل لأعلى مستوياته مقابل العملات الرئيسية

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
الدولار يصل لأعلى مستوياته مقابل العملات الرئيسية
المواطن - فريق التحرير

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قفز الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى، اليوم الأربعاء، بعد أن نبه رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول إلى أنه قد تكون ثمة حاجة لرفع أسعار الفائدة على نحو أسرع وأعلى مما كان متوقعًا لكبح جماح التضخم المستعصي.

ارتفاع مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % في التعاملات الآسيوية إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر عند 105.86.

وتجاوز الدولار لمتوسط المتحرك لـ 200 يوم مقابل الين الياباني للمرة الأولى هذا العام، إذ ارتفع 0.5 في المئة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 137.79 ين.

تراجع العملات الأوروبية

وأمام العملة الأوروبية الموحدة، سجلت العملة الأمريكية أعلى مستوى لها في شهرين عند 1.0528 دولار لليورو، موسعة قفزة أمس الثلاثاء التي بلغت 1.2%. وتراجع كذلك الجنيه الاسترليني والكرونة السويدية والنرويجية واليوان الصيني والدولار الكندي والاسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر أمام الدولار.

وسجل اليوان الصيني أدنى مستوى له في أكثر من شهرين عند 6.9782 للدولار، على بعد خطوات فقط من المستوى اللافت الذي يبلغ سبعة يوانات للدولار، بحسب بيانات “رويترز”.

تراجع الدولار الاسترالي

وتراجع أيضًا الدولار الأسترالي بعد أن خفف بنك الاحتياطي الأسترالي لهجته إزاء مسار أسعار الفائدة. فبعد انخفاضه اثنين بالمئة أمس الثلاثاء، تراجع أكثر قليلاً عن أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 0.6568 دولار اليوم الأربعاء.

وكان باول أبلغ المشرعين في الكونجرس أمس بأن أحدث بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أقوى من المتوقع، وبالتالي قد تعن الحاجة لزيادة سرعة وحجم الارتفاعات المستقبلية لأسعار الفائدة.

تصريحات رئيس الفيدرالي

كما أدت تصريحات باول إلى ارتفاع توقعات معدل الفائدة على المدى القصير، إذ يتوقع المتداولون الآن فرصة تقارب 70% لرفع سعر الفائدة الأميركية 50 نقطة أساس في مارس، وفقا لأداة “فيد ووتش” التابعة لسي.إم.إي، ارتفاعًا من نحو 30% في اليوم السابق.

ومنذ مارس الماضي، رفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مما يقرب من الصفر إلى النطاق الحالي من 4.50 إلى 4.75 % لخفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عامًا والذي بلغه في منتصف 2022.

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