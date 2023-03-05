الذكاء الاصطناعي يصنف السعوديين ضمن الـ50 جنسية الأكثر وسامة​

وضع الذكاء الاصطناعي السعوديين ضمن قائمة أوسم 50 جنسية في العالم، وفي المقابل، تصدرت الهند البحث بينما جاءت دولتان عربيتان أخريان في القائمة نفسها، بحسب موقع روسيا.

وأجرى البحث موقع Pour Moi الفرنسي الذي اعتمد بالكامل على الذكاء الصناعي، وتصدرت الهند أكثر 50 جنسية جاذبية في العالم.

ترتيب الدول العربية في القائمة

ووفقًا لبيانات الموقع، يعتبر الهنود أكثر الأشخاص جاذبية في العالم بحسب الذكاء الاصطناعي، يليهم الأمريكان ثم السويديون واليابانيون والكنديون، وحل لبنان في المرتبة 25 والسعودية في المرتبة 43 ثم مصر في المرتبة 44.

واستُخلصت نتيجة البحث وفقًا للصور التي تم نشرها على الشبكة الاجتماعية ريديت Reddit، ويمكن ربط هيمنة الهند بسب هيمنتها السينمائية الشهيرة عالميًا في الفترة الأخيرة، حيث حققت نجاحًا هائلًا، والذي أنتج العديد من النجوم الذين حققوا شهرة عالمية.

ويشتهر أهل السويد بإحساسهم البسيط بالأناقة والموضة، وكلاهما يمكن أن يلعب دورًا في تصنيف السويد كثالث أكثر الدول جاذبية.

منهجية التقييم

وذكر الموقع عن منهجية التقييم، أنها شملت كل الصور والمواضيع والتدوينات التي تم نشرها على Reddit وورد فيها عبارات مثل جذابة ومثيرة وجميلة ووسيم ورائع وحسن المظهر وجميلة وجذابة، وتم تحليل البلد المرتبط بذلك.

بعد ذلك تم توليد النتيجة من عدد المشاركات والتعليقات والتصويتات المؤيدة، ثم تم إنشاء صور الذكاء الاصطناعي.

أما سبب ضعف حضور الدول العربية ودول أخرى فالأغلب هو أن جهود الموقع التسويقية لأنشطة التجارة الإلكترونية ليس لديها اهتمام حالياً بتلك الدول أو ضعف المشاركات في موقع ريديت الأمريكي.