الرائد يبحث عن فوز غائب من 2020

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، لتحسين نتائجه ضد الشباب، وتحقيق الفوز خلال مباراتهما اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مباراة اليوم

ويلعب الرائد ضد الشباب عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

الرائد يسعى للفوز

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في تحقيق فوز غائب ضد الشباب، حيث يعود آخر انتصار له إلى يوم 19 أغسطس 2020، حينما فاز على الليوث بهدفين مقابل هدف في الدور الثاني من دوري المحترفين.

ولعب الفريقان 5 مباريات بعد ذلك في الدوري السعودي للمحترفين، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق الفوز 4 مرات، وخيم التعادل على نتيجة مباراة واحدة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز، وتعويض خسارته في الدور الأول هذا الموسم، حيث فاز الشباب بهدف دون رد على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.